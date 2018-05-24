Скворцова исключила попадание под контрсанкции лекарств из США

Лекарственные препараты из США останутся на российском рынке после введения контрсанкций. С таким заявлением выступила глава Минздрава России Вероника Скворцова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Она подчеркнула, что доля американских препаратов на российском рынке небольшая, и речи об исключении этого сегмента не идет, сообщает «Интерфакс».

Глава Минздрава также указала, что в законе об ответных санкциях (контрсанкциях) нет пункта о запрете на импорт лекарств из США.

22 мая Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о мерах воздействия в ответ на санкции США и других стран. Документ наделяет правительство и президента правом вводить различные меры противодействия.

При этом ограничительные меры не должны затрагивать жизненно необходимые товары, в том числе лекарства зарубежного производства. Ответные меры отменяются при устранении обстоятельств, послуживших причиной для их введения.