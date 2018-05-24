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Силуанов предрек России либерализацию вопреки санкциям Запада

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия в ответ на санкционный пафос западных стран станет более открытой и либеральной, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления на ПМЭФ-2018.

«Безусловно, весь тот санкционный пафос, который идет в отношении России — он наталкивается на то, что мы будем обратные действия предпринимать. Поэтому открываем нашу страну, мы создаем более либеральные режимы», — приводит его слова «РИА Новости»

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Силуанов добавил, что РФ также оказывает поддержку тем предприятиям, которые попали в сложные ситуации из-за введенных ограничений.

6 апреля Минфин США ввел новые антироссийские санкции. Под ограничительные меры попали 26 физических лиц и 15 компаний.

Депутаты Госдумы разработали законопроект об антисанкциях в ответ на недружественные действия США и других стран. 22 мая он был принят в третьем, окончательном чтении.

В соответствии с документом по решению главы государства кабинет министров получит право вводить различные санкции. При этом ограничения не будут касаться жизненно необходимых товаров, в числе которых не производимые в России лекарства. 

В этом году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 24 по 26 мая. Девиз мероприятия — «Создавая экономику доверия»

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