МЭР обозначило срок определения перечня санкционных товаров США

Россия до 20 июня определит перечень товаров США, на которые введет пошлины в качестве ответной меры, рассказал замглавы Минэкономразвития Алексей Груздев на полях Петербургского международного экономического форума.

«После обсуждения между министерствами и ведомствами всё будет доложено правительству. У нас есть ограничение по срокам, до 20 июня наше взаимодействие в ВТО должно завершиться, мы должны определить и нотифицировать наши ответные меры», — приводит его слова «РИА Новости».

22 мая Госдума РФ приняла в окончательном чтении законопроект о контрсанкциях в ответ на недружественные действия США и других государств. Так, кабмин по решению президента получит право вводить различные ограничительные меры. При этом антисанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, например на лекарства, которые не производятся в РФ.

В этом году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 24 по 26 мая. Девиз мероприятия — «Создавая экономику доверия». В рамках деловой программы участники обсудят влияние новых технологий на все сферы жизни.

Кроме того, гостей форума ждет обширная культурная программа.