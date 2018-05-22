Мяч на поле

Госдума одобрила законопроект о контрсанкциях в третьем, окончательном, чтении. Он позволит вводить ответные ограничительные меры в адрес отдельных физлиц и компаний, так или иначе связанных с недружественными странами. В первую очередь — с Соединенными Штатами. Подробнее о том, чего могут лишиться инициаторы антироссийских санкций и как будут наказывать россиян, следующих им, читайте в материале портала iz.ru.

С чего всё началось

6 апреля Минфин США объявил, что внес в санкционный список 26 физических лиц, в том числе владельца группы компаний En+ и «Русала» Олега Дерипаску, члена Совета Федерации Сулеймана Керимова, главу МВД РФ Владимира Колокольцева и председателя правления ВТБ Андрея Костина. Кроме того, в перечень включили 15 компаний, среди которых группа «ГАЗ» и ООО «Газпром бурение».

kontr1 Минфин США внес в санкционный список 26 физических лиц и 15 компаний Фото: commons.wikimedia.org

Месяцем ранее американские власти также пополнили санкционный список, добавив в него 19 физлиц (13 из них Вашингтон обвиняет во вмешательстве в президентские выборы; Москва последовательно отвергает все подобные обвинения. — iz.ru) и пять организаций. 15 мая замглавы минфина Соединенных Штатов Сигал Манделкер заявила, что на этом дело не закончится — будут вводиться всё новые ограничительные меры. Чиновница отметила, что благодаря санкциям представители российских элит оказываются без защиты от «последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства».

В ответ на очередное расширение санкций, объявленное в начале апреля, Госдума пообещала разработать законопроект об ответных санкциях «на недружественные действия США и иных иностранных государств». Говоря о необходимости контрсанкций, спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в общей сложности под антироссийскими санкциями находятся свыше 200 граждан и 400 отечественных компаний.

И как получилось

Во вторник, 22 мая, Госдума приняла этот документ в окончательном, третьем, чтении. Нижняя палата парламента рассмотрела его в кратчайшие сроки — с момента его внесения, 13 апреля, прошло чуть больше месяца. В авторах законопроекта, по данным системы обеспечения законодательной деятельности, числятся имена более чем 350 депутатов Госдумы, а также пяти членов Совета Федерации. Среди них — спикер Думы Вячеслав Володин, руководители парламентских фракций, зампред Совфеда Андрей Турчак и глава комитета верхней палаты парламента по международным делам Константин Косачев.

kontr2 Госдума приняла законопроект о контрсанкциях 22 мая Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Согласно законопроекту, меры применяются ответ на «введение политических или экономических санкций в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц», а также «совершение других действий, представляющих угрозу территориальной целостности РФ или направленных на экономическую и политическую дестабилизацию». Одна из возможных ответных мер — приостановка или полное прекращение международного сотрудничества с недружественными странами или же подконтрольными им лицами.

Такую меру можно применять в отраслях, перечень которых утверждает глава государства. По тому же принципу может быть запрещен импорт или экспорт товаров. Компаниям, работающим под юрисдикцией недружественных стран или аффилированных с ними, могут отказать в праве оказывать услуги как для государственных и муниципальных нужд, так и для отдельных юрлиц. Их же при введении контрсанций оставят без права на приватизацию государственного или муниципального имущества.

У кого красная кнопка

Право утверждать санкции получило федеральное правительство. Кроме того, такое решение может принять президент, основываясь на предложениях Совета безопасности России. Действие контрсанкций, согласно документу, должно быть прекращено в случае если другая страна отменяет ограничения, ставшие причиной введения ответных мер.

kontr3 Законопроект поступит на рассмотрение Совета Федерации Фото: flickr.com/Совет Федерации

«Принятие проекта федерального закона послужит стимулом для развития и совершенствования собственного отраслевого рынка и укрепления политических позиций страны на мировой арене, — отмечается в пояснительной записке к законопроекту. — Также, учитывая возможность замещения американских товаров, работ, услуг из других стран, будут укрепляться экономические отношения РФ с зарубежными партнерами, не поддерживающими санкционную политику США».

Теперь законопроект поступит на рассмотрение Совфеда. 16 мая спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы поддержат документ. Если законопроект одобрит Совфед, а потом подпишет глава государства, в силу он вступил со дня публикации.

Не с первого раза

В первой версии законопроекта значился также пункт о запрете на въезд граждан США и других стран по специальному списку, однако к третьему чтению его убрали из документа. В отдельный пункт также было выведено прекращение сотрудничества с организациями, так или иначе связанными с недружественными лицами, в ракетно-двигательной отрасли, повышение сборов на аэронавигационное обслуживание воздушных судов, запрет на ввоз продукции из редкоземельных металлов.

Кроме того, исключили из документа норму, позволяющую запрещать трудоустройстройство граждан недружественных стран в качестве высококвалифицированных специалистов. Из законопроекта к третьему чтению, кроме того, убрали пункт, прописывающий ограничения для российских компаний, в которых 25% и более капитала владеют иностранцы.

kontr4 Оговаривалось, что санкции не коснутся оборота лекарств, которые не производятся в стране Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Особый резонанс вызвал пункт из первой редакции законопроекта, касавшийся ввоза медикаментов. «Запрет или ограничение ввоза на территорию РФ лекарственных средств или лекарственных препаратов, произведенных в США и (или) иных иностранных государствах» — такую ограничительную меру предлагали депутаты. Там же оговаривалось, что санкции не должны касаться оборота лекарств, которые не производятся в стране.

Однако общественники опасались, что оговорку опустят и в конечном счете больные окажутся без жизненно необходимых препаратов. Глава Минпромторга Денис Мантуров заверил, что санкции не затронут этот сегмент фармрынка: «Зачем же сегодня принимать решения по лекарствам, которые у нас не производятся? Может быть, завтра или послезавтра».

Как обошлось

Премьер-министр Дмитрий Медведев напомнил, что порядка 85% списка жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) производится в России. По данным доклада Минпромторга, за пять лет, в частности, значительно выросла доля отечественных препаратов для лечения онкологических заболеваний — с 13,2% в 2012-м до 46,9% в 2017 году. И хотя Россия намерена и дальше наращивать объемы производства современных лекарств, «это не означает, что мы должны совсем отказаться от иностранных препаратов», заявлял Медведев.

kontr6 Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что 85% списка жизненно необходимых важнейших лекарств производится в России Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Общественники тем не менее били тревогу. Запрет на импорт лекарств американского производства, в частности, раскритиковали председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов и уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова.

В конечном варианте проекта закона, одобренном Госдумой, данный пункт прописан для всех товаров, которые могут стать объектом контрсанкций: «Меры воздействия (...) не применяются в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в Российской Федерации и других странах».

Крайние меры

В понедельник, 14 мая, на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций и содействие их введению. Парламент планировал рассмотреть его в третьем, окончательном, чтении 24 мая. Однако накануне Володин объявил о проведении консультаций по законопроекту. «Много поступило различных идей, мы их все будем обсуждать, после чего примем решение о дальнейшем графике рассмотрения этого законопроекта», — сказал председатель нижней палаты парламента, добавив, что заседание совета по законотворчеству состоится в среду, 23 мая.

kontr5 Володин объявил о проведении консультаций по законопроекту об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Если документ будет одобрен на всех уровнях, отказ проводить сделку с россиянином из-за санкций против РФ будет караться лишением свободы на срок до четырех лет или штрафом, который может достигать 600 тыс. рублей. Пособничество в продвижении ограничительных мер может обернуться заключением на срок до трех лет или штрафом в полмиллиона. Собеседник «Известий» отмечал, что подобное нормы для подстрекателей уже действуют в Соединенных Штатах. Это в первую очередь инструмент для устрашения людей, которые распространяют наносящие ущерб России сведения, говорил адвокат Всеволод Сазонов: «Это пугалка, страшилка. Она будет, безусловно, работать».

Вячеслав Володин, один из авторов инициативы (соавторами выступили Валентина Матвиенко и лидеры парламентских фракций), заявлял, что эти меры уже одобрили кабмин и Верховный суд РФ. К концу мая, по его словам, будет подготовлен третий законопроект с поправками в КоАП, которые вводят ответственность для исполняющих санкции юрлиц.