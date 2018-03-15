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США расширили антироссийские санкции

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Фото: Global Look Press/chromorange/Thorsten Nieder
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Вашингтон добавил в санкционный список 19 физических лиц и пять организаций. В частности, в перечень попали 13 человек, которых Соединенные Штаты обвинили во вмешательстве в выборы, говорится в документе американского Минфина.

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США с 2014 года ввели против России несколько пакетов санкций. Речь, в частности, идет об ограничительных мерах, касающихся конкретных лиц. Персональные санкции предполагают арест счетов фигурантов черного списка и запрещает им въезд в страну. Кроме того, американцам запрещается вести с ними деловые отношения.

В начале 2018 года Минфин США обнародовал так называемый кремлевский доклад. В нем перечислены фамилии людей, в отношении которых в будущем могут ввести ограничительные меры.

В июле 2017-го в США был принят закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). Документ якобы призван бороться с нежелательными или опасными организациями и лицами. Опираясь на этот закон, Вашингтон ввел санкции против целого ряда российских предприятий оборонного и разведывательного комплекса.

15 марта 2018 года Минфин США впервые применил CAATSA  в отношении физических лиц.

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