США расширили антироссийские санкции

Вашингтон добавил в санкционный список 19 физических лиц и пять организаций. В частности, в перечень попали 13 человек, которых Соединенные Штаты обвинили во вмешательстве в выборы, говорится в документе американского Минфина.

США с 2014 года ввели против России несколько пакетов санкций. Речь, в частности, идет об ограничительных мерах, касающихся конкретных лиц. Персональные санкции предполагают арест счетов фигурантов черного списка и запрещает им въезд в страну. Кроме того, американцам запрещается вести с ними деловые отношения.

В начале 2018 года Минфин США обнародовал так называемый кремлевский доклад. В нем перечислены фамилии людей, в отношении которых в будущем могут ввести ограничительные меры.

В июле 2017-го в США был принят закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). Документ якобы призван бороться с нежелательными или опасными организациями и лицами. Опираясь на этот закон, Вашингтон ввел санкции против целого ряда российских предприятий оборонного и разведывательного комплекса.

15 марта 2018 года Минфин США впервые применил CAATSA в отношении физических лиц.