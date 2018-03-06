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Американский сенатор назвал условия для снятия санкций с России

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Фото: Global Look Press/Ohde/face to face
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Санкции с России будут скорее всего сняты, если она прекратит «активность» в ряде областей, противоречащую интересам США, в противном случае ограничения продолжат действовать.

Об этом заявил сенатор от штата Аляска Даниэл Салливан на полях ежегодной энергетической конференции CERAWееk в Хьюстоне.

Конгрессмен уточнил, что он имеет в виду в первую очередь ситуацию, связанную с Украиной, а также приписываемое России вмешательство в американские выборы.

«Если оно (правительство РФ. — Ред.) прекратит активность в некоторых областях, будь то попытка подорвать демократию в Соединенных Штатах или вмешательство в дела в других странах, как Украина, санкции, скорее всего, будут сняты. Если нет, они продолжат действовать», — цитирует Салливана «РИА Новости».

2 марта Президент США Дональд Трамп подписал документы, продлевающие еще на год срок действия ряда санкций, введенных ранее против России в связи с кризисом на Украине.

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