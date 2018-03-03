Песков прокомментировал продление Трампом антироссийских санкций

Американские санкции в отношении России в Кремле считают незаконными и наносящими вред всему миру. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не наш вопрос повестки дня. Как говорил президент, мы никогда не были инициаторами этих санкций, считаем их незаконными и наносящими вред не только народам наших двух стран, но и миру», — приводит его слова «Интерфакс».

Как писал портал iz.ru, накануне президент США Дональд Трамп подписал документы, продлевающие на год срок действия ряда антироссийских санкций, введенных в 2014 году в связи с ситуацией на Украине.

В частности, было продлено действие запрета на ввоз на территорию США товаров крымского производства и на поставки товаров на полуостров, а также рестрикции в отношении банка «Россия».