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Американский генерал заявил, что Москва «не боится» Вашингтона

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Фото: Global Look Press/dpa/Ron Sachs
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Москва «не боится» Вашингтон, а санкции против России фактически оказались провальными. Такое заявление сделал глава киберкомандования сухопутных войск США генерал-лейтенант Пол Накасоне.

По его словам, все примененные санкции так и не смогли дать сдерживающего эффекта, на который надеялся Белый дом. Также Накасоне заявил, что все меры, которые предпринимал Вашингтон, чтобы оказать давление на Москву, оказались бессмысленными, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Генерал отметил, что Россия является наиболее технологически развитым противником США в киберпространстве и противодействовать ей в плане готовящихся «атак на выборы президента США» также не удалось.

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