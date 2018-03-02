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США продолжат модернизацию своего ядерного потенциала

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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis
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Соединенные Штаты Америки продолжат модернизацию своего ядерного арсенала согласно новой доктрине, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, президент США Дональд Трамп понимает угрозы, с которыми сталкивается его страна и ее союзники.

«Он намерен защитить нашу родину и поддерживать мир посредством силы», — отметила Сандерс в ходе брифинга.

Она заявила, что Россия «разрабатывает дестабилизирующие системы вооружений более десятилетия, чем напрямую нарушает свои обязательства в рамках (международных. — iz.ru) договоренностей».

По словам представителя Белого дома, российский лидер якобы признал это в ежегодном послании Федеральному собранию.

При этом Сандерс не уточнила, какие именно договоренности нарушает Москва.

В четверг, 1 марта, во время выступления президент Владимир Путин заявил, что военная мощь РФ никому не угрожает, поскольку у страны не было и нет плана использования этого потенциала в наступательных целях.

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