США продолжат модернизацию своего ядерного потенциала
Соединенные Штаты Америки продолжат модернизацию своего ядерного арсенала согласно новой доктрине, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.
По ее словам, президент США Дональд Трамп понимает угрозы, с которыми сталкивается его страна и ее союзники.
«Он намерен защитить нашу родину и поддерживать мир посредством силы», — отметила Сандерс в ходе брифинга.
Она заявила, что Россия «разрабатывает дестабилизирующие системы вооружений более десятилетия, чем напрямую нарушает свои обязательства в рамках (международных. — iz.ru) договоренностей».
По словам представителя Белого дома, российский лидер якобы признал это в ежегодном послании Федеральному собранию.
При этом Сандерс не уточнила, какие именно договоренности нарушает Москва.
В четверг, 1 марта, во время выступления президент Владимир Путин заявил, что военная мощь РФ никому не угрожает, поскольку у страны не было и нет плана использования этого потенциала в наступательных целях.