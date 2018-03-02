Совфед назвал обвинения США о нарушении договоров Россией надуманными

Обвинения США в адрес России о нарушении договоров об ограничении вооружений не имеют под собой никаких оснований. Такое заявление сделал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

Представитель Белого дома Сара Сандерс ранее заявила, что Россия разрабатывает дестабилизирующие системы вооружение в нарушение существующих обязательств. Доказательств этого якобы стало послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Серебренников заявил, что обвинения беспочвенны, а разработка данных видов вооружений не попадает под ограничения действующих договоренностей. Также он отметил, что Москва строго следует существующим договорам об ограничении вооружения, сообщает «РИА Новости».

Заявления Белого дома зампред назвал нагнетанием ситуации, а также отметил, что США сами грубо нарушают ряд существующих договоров — например, о сокращении стратегических и наступательных вооружений и ограничении систем ПРО. В заключение Серебренников призвал Вашингтон отказаться от надуманных обвинений и начать переговоры.