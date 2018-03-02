Совфед заявил о готовности России к санкциям из-за Сирии

Россия готова к санкциям, которые могут ввести против нее США из-за Сирии, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

По словам сенатора, РФ готова к новым санкциям, как и «к любому другому недружественному выпаду со стороны США», сообщает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, ранее официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США не исключают возможности введения новых санкций против России по Сирии. Более того, она заявила, что США создают с союзниками механизм по привлечению к ответственности России и Сирии за химические атаки.