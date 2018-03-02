РФ предостерегла США от обвинений в применении химоружия Дамаском

Россия предостерегает США от попыток использовать бездоказательные обвинения Дамаска в химатаках в качестве предлога для ударов по объектам властей Сирии. Об этом говорится в заявлении российского посольства в США в Facebook.

По данным дипмиссии, на сегодняшний день США продолжают использовать беспочвенные утверждения о применении Дамаском отравляющих веществ как инструмент антисирийской геополитической инженерии.

«Проявлением особого цинизма стали свежие заявления представителей администрации о намерении возложить на Россию ответственность за якобы применение Дамаском химоружия. Это при том, что в самой же администрации признают факт отсутствия доказательств на этот счет. Их никогда не было и раньше», — говорится в заявлении посольства.

В дипмиссии подчеркнули, что «фейковые сообщения полностью дискредитировавших себя «Белых касок» и других превдогуманитарных НПО, состоящих на западном довольствии, можно считать дешевым фарсом, а не доказательствами».

«Хотели бы предостеречь США от искушения использовать их в качестве предлога для нанесения ракетных ударов по сирийским правительственным объектам», — добавили в посольстве.

Ранее аналогичное мнение высказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как сообщал портал iz.ru, глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские вооруженные силы могут начать наносить удары по Сирии с воздуха, если появятся доказательства применения Дамаском химического оружия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предсказал очередные информационные вбросы о якобы имевшем место применении властями Сирии химического оружия.