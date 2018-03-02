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Посольство РФ назвало главную цель обвинений США в сирийском конфликте

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Фото: ТАСС/Анатолий Бочинин
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Попытки американской стороны возложить на Россию ответственность за якобы применение Дамаском химического оружия в Сирии являются проявлением цинизма. Обвинения в несоблюдении Россией обязательств в Сирии нацелены на сохранение анклава экстремистов в Восточной Гуте, говорится в заявлении российского посольства в США. 

«Развернутая Вашингтоном огульная пропагандистская кампания, состоящая из обвинений России в несоблюдении ее обязательств в Сирии, наводит на мысль, что за ней на самом деле стоит не озабоченность положением мирных сирийцев, а хладнокровный политический расчет: во что бы то ни было сохранить экстремистский анклав в пригороде сирийской столицы», — считают российские дипломаты.

В дипмиссии подчеркнули, что Москва и Дамаск совместно принимают меры по урегулированию ситуации вокруг Восточной Гуты, в частности, объявляют о введении ежедневных пятичасовых гуманитарных пауз, во время которых организованы гуманитарные коридоры в полном соответствии с п. 10 резолюции СБ ООН 2401.

Однако медэвакуация и доставка гуманитарной помощи срывается провокациями боевиков и их «спонсорами».

Как писал портал iz.ru, ранее в Минобороны РФ заявили о том, что боевики проводят «показательные казни» в Восточной Гуте. 

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