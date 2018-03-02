Трамп продлил действие введенных против РФ в 2014 году санкций

Президент США Дональд Трамп подписал документы, продлевающие еще на год срок действия ряда санкций, введенных ранее против России в связи с кризисом на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Из опубликованных документов следует, что Трамп продлил действие рестрикций, примененных американскими властями 16 марта и 20 марта, а также 19 декабря 2014 года.

Таким образом, продлено действие ограничений, принятых администрацией экс-президента США Барака Обамы.

В марте 2014 года Вашингтон объявил о заморозке банковских счетов ряда российских должностных лиц, а также отказе им в выдаче въездных виз.

Кроме того, 20 марта США ввели санкции в отношении нескольких бизнесменов из РФ и банка «Россия», названного американским руководством «личным банком высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации».

В декабре того же года власти США запретили ввоз на территорию страны любых товаров, услуг или технологий из Крыма, а также экспорт на полуостров. Министра финансов наделили правом накладывать санкции на лиц и компании, которые работают в Крыму.

Как писал портал iz.ru, глава американского минфина Стивен Мнучин в конце февраля рассказал о совместной работе ведомства и ФБР над новыми санкциями против граждан России.