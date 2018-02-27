Белый дом ушел от ответа о возможных санкциях против России из-за КНДР
Представитель Белого дома Сара Сандерс не стала отвечать на вопрос о возможных санкциях в отношении России из-за Северной Кореи.
«Мы обычно не анонсируем действия, которые планируем предпринять. Но это то, к чему президент относится очень серьезно», — заявила она в ходе брифинга.
Сандерс лишь добавила, что Соединенные Штаты Америки внимательно следят за соблюдением санкций ООН и Вашингтона.
Как сообщал портал iz.ru, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Россия отправляет много товаров в Северную Корею. При этом напрямую он не обвинил Москву в нарушении каких-либо международных ограничений.