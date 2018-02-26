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МИД РФ осудил идею США о досмотре подозрительных грузов КНДР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Россия обеспокоена новой инициативой США по досмотру морских грузов в рамках санкций по КНДР, так как эта идея нарушает достигнутые ранее договоренности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«В американских санкциях, о которых объявлено, присутствует целый ряд тревожных и тревожащих нас аспектов. Среди прочего, это касается односторонних мер США по досмотру так называемых подозрительных грузов», — сказал Рябков.

Он добавил, что инициатива США по досмотру грузов противоречит ранее достигнутым договоренностям, в том числе так называемой инициативе по борьбе с распространением оружия массового уничтожения.

Рябков также заявил, что США идут на новый деструктивный шаг в тот момент, когда КНДР и Южная Корея оказались на пути налаживания диалога. При этом, по словам Рябкова, СБ ООН практически полностью исчерпал ресурс по оказанию международного давления на Пхеньян. Замглавы МИД РФ отметил, что США об этом знают.

Напомним, Вашингтон ранее заявил, что вместе с ключевыми азиатскими союзниками намерен усилить меры по перехвату судов, которые подозреваются в нарушении санкций против КНДР.

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