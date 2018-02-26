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Южная Корея надеется на диалог между КНДР и США

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Южная Корея надеется на возможность проведения конструктивных переговоров между США и Северной Кореей. Такое заявление сделал представитель министерства по делам национального объединения на пресс-конференции в Сеуле в понедельник, 26 февраля.

По его словам, которые приводит телекомпания NHK, правительство Южной Кореи надеется, что при удобном случае Вашингтон и Пхеньян смогут начать конструктивный диалог. Сообщение о готовности КНДР президентская администрация Южной Кореи распространила в воскресенье, 25 февраля.

Также северокорейская делегация на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином выразила мнение, что одновременно с отношениями между КНДР и США должны развиваться и межкорейские отношения. Президент также затронул вопрос о денуклеаризации КНДР, однако реакция северокорейской делегации неизвестна.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что в отношении Северной Кореи у Японии есть собственная позиция, и подчеркнул, что совместно с США и Южной Кореей японское правительство готово совместно работать над тем, чтобы КНДР изменила свою политику.

Ранее портал iz.ru сообщал, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что любой диалог с КНДР должен завершиться денуклеаризацией Корейского полуострова.

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