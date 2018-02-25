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Представители Северной Кореи согласились развивать отношения с США

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Фото: REUTERS/Jorge Silva
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Делегация КНДР согласилась параллельно развивать отношения с Южной Кореей и США. Об этом говорится в заявлении администрации президента Республики Корея по итогам встречи с представителями Севера, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал YTN.

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«Северокорейская делегация согласилась, что развитие межкорейских отношений и отношений Севера с США должны идти параллельно», — сообщает телеканал.

Делегация высокопоставленных чиновников из КНДР прибыла 25 февраля в Южную Корею, чтобы посетить церемонию закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане. Состоялась часовая встреча делегации с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

В январе 2018 года по инициативе Пхеньяна начались межкорейские переговоры, результатом которых стала отправка делегации КНДР, состоящей из более чем 500 спортсменов, артистов и чиновников, на Олимпиаду-2018. По мнению постпреда США Никки Хейли, Пхеньян решил вступить в диалог с Сеулом только из-за трудной ситуации, сложившейся в КНДР после введения санкций.

23 февраля США объявили о новых санкциях в отношении Северной Кореи, пакет которых уже назван «крупнейшим».

Минфин США заявил, что в санкционный список будут включены 28 судов и 27 транспортных и судоходных компаний, которые помогают КНДР обходить ранее введенные ограничительные меры. Также в списке числится одно физическое лицо.

Ранее 25 февраля в Северная Корея осудила санкции США, в Пхеньяне заявили, что будут рассматривать любую блокаду со стороны Вашингтона в отношении КНДР как акт войны.

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