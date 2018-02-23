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США вводят крупнейший пакет санкций против КНДР

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп объявил о введении крупнейшего пакета санкций против Северной Кореи с целью лишить власти республики средств для финансирования ядерной программы.

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«Сегодня я объявляю, что мы запускаем крупнейший за все время пакет санкций против северокорейского режима. Министерство финансов вскоре предпримет новые действия по дальнейшему отсечению источников дохода и топлива, которые режим использует для финансирования своей ядерной программы и поддержания вооруженных сил», - сказано в заявлении американского лидера, выдержки из которого распространил Белый дом.

Как уточнили в Минфине США, в санкционный список будут включены 28 судов и 27 транспортных и судоходных компаний, которые помогают КНДР обходить ранее введенные ограничительные меры. Также в списке числится одно физическое лицо.

Ранее 23 февраля о возможности введения санкций сообщил источник в администрации президента. По его словам, цель нового пакета мер - принудить Пхеньян начать процесс денуклеаризации.

17 февраля Вашингтон призвал все страны мира разорвать связи с Пхеньяном и прекратить с ним торговые отношения. В КНДР обвинили Соединенные Штаты в попытке разрушить межкорейские отношения и возложили на США ответственность за разделение Кореи.

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