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США призвали все страны разорвать отношения с КНДР

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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Вашингтон призывает все страны разорвать связи с КНДР и прекратить торговые отношения с Пхеньяном.

Об этом заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 

По его словам, Соединенные Штаты настаивают на прекращении поставок в Северную Корею товаров из других стран. 

Макмастер, выступая на форуме, также заявил, что Мюнхенская конференция «проходит в критический момент для всего человечества».

Он назвал угрозой стабильности международного порядка деятельность «ревизионистских держав», не уточнив, какие конкретно страны имеет в виду. 

Как сообщал портал iz.ru, замгоссекретаря США по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Сьюзан Торнтон ранее заявила, что Вашингтон намерен любыми средствами добиться ликвидации ядерного оружия КНДР. 

Ситуация на Корейском полуострове обострилась после очередных ядерных испытаний, проведенных Пхеньяном в конце августа и начале сентября.

Тогда северокорейские ракеты «Хвасон-12» пролетели над японским островом Хоккайдо. Подробная хронология событий по кризису в КНДР доступна в сюжете портала iz.ru.

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