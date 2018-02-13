Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Трампа по КНДР

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали КНДР во время телефонных переговоров, но без какого-либо глубинного обмена мнениями, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Тема как таковая затрагивалась, но без какого-либо глубинного обмена мнениями», — отметил Песков.

На вопрос, обсуждалась ли с Трампом тема гибели российских военнослужащих в Сирии, пресс-секретарь президента РФ ответил отрицательно.

Как писал портал iz.ru, телефонные переговоры лидеров России и США состоялись 12 февраля.

Позднее пресс-служба американского президента распространила сообщение, в котором указывалось, что политики обсудили проблему северокорейской ядерной угрозы.

В частности, в Вашингтоне отмечали, что Путин и Трамп «подтвердили важность дальнейших шагов по обеспечению денуклеаризации КНДР».