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Трамп предложил Путину помочь в расследовании крушения Ан-148

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о готовности США оказать помощь в расследовании крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Дональд Трамп сегодня поговорил с президентом России Владимиром Путиным, чтобы выразить соболезнования в связи с крушением рейса 703 авиакомпании «Саратовские авиалинии» 11 февраля. Президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы оказать помощь российским властям в расследовании», — отметили в Белом доме. 

Как ранее писал портал iz.ru, в воскресенье, 11 февраля, потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии». Обломки воздушного судна, вылетевшего в 15:00 из аэропорта Домодедово в Орск, были обнаружены в Раменском районе Московской области.

Фрагменты лайнера разбросало на территории радиусом не менее 1 км. На борту Ан-148 находились 65 пассажиров и пять членов экипажа, никто не выжил.

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