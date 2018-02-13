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Экипаж разбившегося Ан-148 не подавал сигнал бедствия перед крушением

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Фото: ТАСС/Наталья Дмитрак
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Несколько источников, близких к Государственной корпорации по организации воздушного движения и Минтрансу, рассказали «Известиям» о том, что экипаж разбившегося самолета Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» не подавал сигнал бедствия.

Именно молчание экипажа в последние секунды полета остается одной из самых больших загадок авиакатастрофы. Сигналы бедствия в самолете передаются набором четырехзначного кода на бортовой радиостанции судна: 7500 — самолет захвачен, 7600 — проблема на борту, 7700 — потеря радиосвязи.

На данный момент у специалистов нет основной версии причины катастрофы, поэтому рассматриваются все, начиная от сложных метеоусловий и заканчивая ошибкой экипажа.

«Озвучивать версии до заключения комиссии МАКа было бы некорректно. Надо тщательно обследовать и место падения самолета, и характер повреждений на фрагментах конструкции, и содержимое черных ящиков. Важно посекундно расшифровать запись переговоров на борту», — заявил «Известиям» руководивший проектированием Ан-148 бывший генеральный конструктор КБ «Антонов» (Киев, Украина) Дмитрий Кива.

Получить первые данные о произошедшем специалисты рассчитывают уже 13 февраля — оба бортовых самописца найдены и находятся в удовлетворительном состоянии.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Причины падения Ан-148 могут стать известны сегодня

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