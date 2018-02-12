«Саратовские авиалинии» рассказали о предыдущей работе пилотов Ан-148

Предыдущим местом работы пилотов разбившегося в Раменском районе Подмосковья Ан-148 Сергея Гамбаряна и Валерия Губанова были авиакомпании «Ангара» и «Россия». Об этом сообщили «Саратовские авиалинии».

Командир разбившегося воздушного судна Валерий Иванович Губанов пришел в «Саратовские авиалинии» из компании «Россия». Там он работал пилотом на самолете Ан-148 с общим налетом 5099 часов, из них 2147 часов налета именно на Ан-148, приводит сообщение «РИА Новости».

Сергей Арсенович Гамбарян, который был вторым пилотом на разбившемся судне, пришел из авиакомпании «Ангара» с 812 часами налета. Он работал на таком же виде воздушных средств.

Ранее портал iz.ru сообщал, что после допроса в Следственном комитете России генеральный директор авиакомпании «Саратовские авиалинии» Алексей Вахромеев прокомментировал крушение пассажирского лайнера Ан-148. По его словам, на данный момент никаких фактов нет. Вся информация станет известна после работы комиссии, которая должна выяснить все обстоятельства трагедии.