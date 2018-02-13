Трамп и Путин обсудили ядерную проблему КНДР

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили по телефону проблему северокорейской ядерной угрозы и другие вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность Вашингтона и Москвы, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президенты двух стран обсудили и другие темы, представляющие взаимную обеспокоенность, а президент Трамп подтвердил важность дальнейших шагов по обеспечению денуклеаризации Северной Кореи», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы администрации США.

В ходе телефонной беседы Дональд Трамп также предложил Владимиру Путину помощь США в расследовании причин крушения самолета Ан-148 в Московской области.

Ранее пресс-служба Кремля также распространила сообщение о содержании телефонного разговора Путина и Трампа 12 февраля.