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Трамп и Путин обсудили ядерную проблему КНДР

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили по телефону проблему северокорейской ядерной угрозы и другие вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность Вашингтона и Москвы, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президенты двух стран обсудили и другие темы, представляющие взаимную обеспокоенность, а президент Трамп подтвердил важность дальнейших шагов по обеспечению денуклеаризации Северной Кореи», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы администрации США.

В ходе телефонной беседы Дональд Трамп также предложил Владимиру Путину помощь США в расследовании причин крушения самолета Ан-148 в Московской области.

Ранее пресс-служба Кремля также распространила сообщение о содержании телефонного разговора Путина и Трампа 12 февраля.

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