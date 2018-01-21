Прямой эфир

В Кремле заявили о «коллапсе» отношений России и США

0
Фото: REUTERS/Courtesy of Bundesregierung/Handout/Steffen Kugler
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отношения между Россией и США находятся в «коллапсе». Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Коллапс», — заявил Песков в ответ на просьбу журналиста «России 1» назвать одно слово, которое могло бы наиболее полно охарактеризовать отношения Вашингтона и Москвы. 

При этом пресс-секретарь Кремля указал на наличие перспектив развития отношений президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. 

«Насколько я могу сказать, и контакт достаточно доброжелательный у них», — добавил Песков.

Как передавал портал iz.ru, он также отметил, что между Путиным и Трампом могли бы сложиться хорошие отношения, если бы этому не препятствовала внутренняя политическая ситуация в Соединенных Штатах. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков: мало кто в мире может сравниться с Путиным
Песков рассказал об отношении к выражению «рупор Кремля»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017