В Кремле заявили о «коллапсе» отношений России и США

Отношения между Россией и США находятся в «коллапсе». Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Коллапс», — заявил Песков в ответ на просьбу журналиста «России 1» назвать одно слово, которое могло бы наиболее полно охарактеризовать отношения Вашингтона и Москвы.

При этом пресс-секретарь Кремля указал на наличие перспектив развития отношений президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Насколько я могу сказать, и контакт достаточно доброжелательный у них», — добавил Песков.

Как передавал портал iz.ru, он также отметил, что между Путиным и Трампом могли бы сложиться хорошие отношения, если бы этому не препятствовала внутренняя политическая ситуация в Соединенных Штатах.