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Песков: мало кто в мире может сравниться с Путиным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что считает главу государства Владимира Путина самым опытным и талантливым лидером в мире.

Он отметил, что «мало кто в мире может с ним сравниться», и выразил сожаление в связи с уменьшением в мире количества самостоятельных глав государств. 

Песков предположил, что президенту РФ Владимиру Путину «было легче» договариваться с лидерами, которые «были раньше», не назвав конкретных имен. 

«Если раньше были гораздо более суверенные лидеры, которые, скажем так, больше подходили Путину в плане свободы действий, в плане решимости, в плане профессионализма, то и, конечно, договариваться с ними Путину было легче. Сейчас, наверное, можно сказать, что таких лидеров стало меньше», — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 1». 

«Путин — это самый опытный, самый знающий, самый талантливый мировой лидер. И самый ответственный в том плане, что он отвечает за свои слова», — добавил пресс-секретарь главы государства. 

Как передавал портал iz.ru, Песков также заявил, что между Путиным и президентом США Дональдом Трампом могли бы сложиться хорошие отношения, если бы этому не препятствовала внутренняя политическая ситуация в Соединенных Штатах. 

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