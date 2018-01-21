Песков заявил, что для Путина не существует некомфортных вопросов

Для президента России Владимира Путина не существует некомфортных вопросов, глава государства «легко их препарирует», заявил пресс-секретарь политика Дмитрий Песков.

«Президент очень легко, скажем так, препарирует любые некомфортные вопросы», — заявил Песков в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскар-заде» на телеканале «Россия-1».

Он отметил, что изначально боялся, что главе государства могут задать некомфортный вопрос, однако с годами понял, что Путин «очень легко» их препарирует.

Песков также рассказал, что всегда волнуется перед большими пресс-конференциями главы государства, поскольку ни один из президентов мира не общается в таком свободном режиме.