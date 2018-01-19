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Песков упрекнул США в «дефиците воли» к сотрудничеству с Россией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия заинтересована в сотрудничества с США в решении международных проблем, «дефицит воли» к кооперации наблюдается со стороны Вашингтона.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказанные президентом США Дональдом Трампом обвинения в неготовности России сотрудничать с США по вопросу северокорейского урегулирования. 

«В Москве ищут сотрудничества с США в решении всех региональных и международных проблем. Но, к сожалению, дефицит воли к этому сотрудничеству мы ощущаем именно у наших американских коллег, по-прежнему ощущаем, в связи с чем мы выражаем наше сожаление», — приводит слова Пескова «РИА Новости»

Как писал портал iz.ru, на этой неделе Трамп заявил об отсутствии помощи от России в урегулировании кризиса в КНДР. Он обвинил Москву в нежелании оказывать сильное давление на Пхеньян и объяснил это плохими отношениями РФ и США. 

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