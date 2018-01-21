Песков признал контакты Путина и Порошенко, о которых не сообщают

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Петр Порошенко имеют контакты, о которых не сообщается, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Это обычная практика. И когда вы видите насыщенный трудовой день президента, который состоит из десятка разных встреч, пресс-конференций, заявлений, переговоров и так далее, это вовсе не означает, что этим рабочий день президента и ограничивается», — сказал Песков в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-Заде» на телеканале «Россия 1».

По словам пресс-секретаря, рабочий день Путина гораздо более насыщенный и содержательный, чем показывает телевидение. Песков признал, что в рабочем графике Путина есть контакты, о которых Кремль не сообщает.

В телеинтервью Дмитрий Песков также заявил, что для Владимира Путина не существует некомфортных вопросов, глава государства «легко их препарирует». Пресс-секретарь также признался, что волнуется перед большими пресс-конференциями Путина, так как ни один президент в мире не общается в таком свободном режиме.