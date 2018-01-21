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Песков объяснил, почему надел красные штаны

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался в любви к насыщенным цветам и заявил, что надел красные штаны «в пику серым будням». 

Высказывание прозвучало в ответ на вопрос журналиста, связанный с опубликованной в 2016 году в социальных сетях фотографией, на которой Песков одет в красные штаны. 

«Это в пику серым будням. В пику тому, что у нас дефицит солнца», — заявил пресс-секретарь Кремля в эфире телеканала «Россия 1»

Он рассказал о наличии в гардеробе нескольких ярких спортивных костюмов, которые он носит по выходным. 

«Мало красок, у нас мало красок. Я очень люблю море, очень люблю солнце, очень люблю насыщенные цвета. Потому что я считаю, что вот этого должно быть много в жизни», — заявил Песков. 

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