Песков объяснил, почему надел красные штаны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался в любви к насыщенным цветам и заявил, что надел красные штаны «в пику серым будням».

Высказывание прозвучало в ответ на вопрос журналиста, связанный с опубликованной в 2016 году в социальных сетях фотографией, на которой Песков одет в красные штаны.

«Это в пику серым будням. В пику тому, что у нас дефицит солнца», — заявил пресс-секретарь Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

Он рассказал о наличии в гардеробе нескольких ярких спортивных костюмов, которые он носит по выходным.

«Мало красок, у нас мало красок. Я очень люблю море, очень люблю солнце, очень люблю насыщенные цвета. Потому что я считаю, что вот этого должно быть много в жизни», — заявил Песков.