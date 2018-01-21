Кремль посетовал на тяжелое продвижение контактов с Вашингтоном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продвигаться в контактах с Вашингтоном, не встречая взаимности с американской стороны, чрезвычайно тяжело.

Он отметил этот факт в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос о состоянии контактов с американской стороной.

Ранее портал iz.ru сообщал, что пресс-секретарь российского президента отметил, что РФ приветствует процесс прямых переговоров между Северной и Южной Кореей и считает важным избегать действий, которые могут их подорвать.