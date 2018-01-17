Песков заявил об отсутствии притеснения правозащитников на Кавказе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал воздержаться от выводов о существовании кампании по притеснению правозащитников на Кавказе на основе факта задержания руководителя чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал».

«Я не думаю, что можно делать подобные выводы на основе известного случая задержания с наркотиками известного руководителя «Мемориала» в Чечне», — заявил он, отвечая на вопрос журналиста.

В ответ на упоминание журналистом пожара, который произошел в ночь со вторника на среду в отделении «Мемориала» в Ингушетии, Песков подчеркнул, что Ингушетия и Чечня — «это две разных республики, два разных субъекта РФ».

В результате пожара в отделении «Мемориала» никто не пострадал. Представители организации заявили, что считают возгорание результатом поджога. Сотрудники МЧС работают над выяснением причин пожара.

Как сообщал портал iz.ru, 9 января руководитель чеченского отделения «Мемориала» Оюб Титиев был задержан после того, как в его автомобиле обнаружили наркотики.

В отношении Титиева было возбуждено уголовное дело, суд постановил арестовать его на срок в два месяца. Глава чеченского «Мемориала» свою вину не признает. Ведется следствие.