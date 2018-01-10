Против главы чеченского «Мемориала» возбудили уголовное дело

Уголовное дело о незаконном хранении наркотиков возбудили в отношении главы чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева. Об этом заявила член совета по правам человека при главе региона Хеда Саратова.

«В отношении Оюба Титиева возбудили дело о хранении наркотиков (ст. 228 УК РФ). Мы с адвокатом беспрепятственно встретились с Титиевым, и я смогла задать все вопросы, свою вину он не признает. С его слов, каких-либо противоправных действий в отношении него сотрудники отдела МВД России по Курчалоевскому району не применяли», — приводит ее слова ТАСС.

Напомним, о задержании главы чеченского «Мемориала» стало известно 9 января. Как сообщили в МВД, автомобиль LADA Kalina Титиева был остановлен правоохранителями в ходе профилактических мероприятий на трассе Ойсхар–Курчалой–Мескер-Юрт для проверки документов. После этого правоохранители обнаружили под сиденьем машины около 180 г марихуаны. Ведется следствие.