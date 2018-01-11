Глава чеченского «Мемориала» арестован на два месяца

Глава чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев арестован на два месяца. Против него заведено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков.

Об этом сообщил в четверг, 11 января, его адвокат Петр Заикин.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав в отношении Титиева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, а именно до 9 марта», — цитирует адвоката «Интерфакс».

О задержании Титиева стало известно 9 января. Его автомобиль LADA Kalina был остановлен правоохранителями в ходе профилактических мероприятий на трассе Ойсхар–Курчалой–Мескер-Юрт для проверки документов. Под сиденьем машины обнаружили около 180 г марихуаны.