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Глава чеченского «Мемориала» арестован на два месяца

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Фото: Одноклассники/ok.ru
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Глава чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев арестован на два месяца. Против него заведено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков.

Об этом сообщил в четверг, 11 января, его адвокат Петр Заикин.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав в отношении Титиева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, а именно до 9 марта», — цитирует адвоката «Интерфакс».

О задержании Титиева стало известно 9 января. Его автомобиль LADA Kalina был остановлен правоохранителями в ходе профилактических мероприятий на трассе Ойсхар–Курчалой–Мескер-Юрт для проверки документов. Под сиденьем машины обнаружили около 180 г марихуаны. 

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