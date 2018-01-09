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В машине главы чеченского «Мемориала» нашли наркотики

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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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Правоохранители обнаружили марихуану в автомобиле главы чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева. Мужчина направлен на медосвидетельствование. Об этом заявила пресс-служба МВД по региону.

«При досмотре машины в ее салоне полицейскими обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 г», — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что «Лада Калина» Титиева была остановлена правоохранителями в ходе профилактических мероприятий на трассе Ойсхар-Курчалой-Мескер-Юрт для проверки документов. 

Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал» (НКО) — неправительственная организация, основной задачей которой изначально было исследование политических репрессий в СССР. На сегодняшний день в организации состоят десятки организаций России, Германии, Казахстане, Италии, Чехии, Бельгии, Франции и Украине, ведущих исследовательскую, правозащитную и просветительскую работу.

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