Семья руководителя чеченского «Мемориала» уехала из республики

Родственники главы чеченского представительства правозащитной организации «Мемориал» Оюба Титиева уехали из республики. Об этом «Интерфаксу» в воскресенье, 14 января, сообщил адвокат активиста Петр Заикин.

«Это сделано исключительно в целях безопасности», — пояснил защитник, отказавшись уточнить, находится ли семья Титиева на территории России или покинула ее.

Сам правозащитник 11 января был арестован на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков.

О задержании Титиева стало известно 9 января. Стражи порядка остановили его автомобиль Lala Kalina в ходе профилактических мероприятий на трассе Ойсхар–Курчалой–Мескер-Юрт для проверки документов. Под сиденьем машины они нашли около 180 г марихуаны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментировать случившееся отказался, переадресовав вопрос представителям правоохранительных органов.