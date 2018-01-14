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Семья руководителя чеченского «Мемориала» уехала из республики

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Фото: Одноклассники/ok.ru
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Родственники главы чеченского представительства правозащитной организации «Мемориал» Оюба Титиева уехали из республики. Об этом «Интерфаксу» в воскресенье, 14 января, сообщил адвокат активиста Петр Заикин.

«Это сделано исключительно в целях безопасности», — пояснил защитник, отказавшись уточнить, находится ли семья Титиева на территории России или покинула ее.

Сам правозащитник 11 января был арестован на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков

О задержании Титиева стало известно 9 января. Стражи порядка остановили его автомобиль Lala Kalina в ходе профилактических мероприятий на трассе Ойсхар–Курчалой–Мескер-Юрт для проверки документов. Под сиденьем машины они нашли около 180 г марихуаны. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментировать случившееся отказался, переадресовав вопрос представителям правоохранительных органов.

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