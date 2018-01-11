СПЧ просит СК проверить задержание главы чеченского «Мемориала»

Глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить задержание главы чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

О задержании Титиева стало известно 9 января после того, как в ходе проверки МВД в его автомобиле обнаружили около 180 г марихуаны. Титиева отправили на медосвидетельствование. Также было возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков.

«Федотов направил обращение <…> Бастрыкину с просьбой дать поручение о проведении доследственной проверки по факту задержания известного чеченского правозащитника Оюба Титиева», — говорится в сообщении.

В письме отмечается, что, возможно, задержание Титиева может быть связано с его правозащитной деятельностью.

В МВД ранее заявили, что «Лада Калина» Титиева была остановлена правоохранителями в ходе профилактических мероприятий на трассе Ойсхар–Курчалой–Мескер-Юрт для проверки документов.

10 января портал iz.ru сообщил, что пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову журналисты задали вопрос о причинах задержания Титиева.

«Это надо у правоохранительных органов спрашивать. Там же есть конкретные обвинения», — сказал представитель Кремля.