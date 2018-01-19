Пресс-секретарь Кремля позитивно оценил диалог Северной и Южной Кореи

Россия приветствует процесс прямых переговоров между Северной и Южной Кореей и считает важным избегать действий, которые могут их подорвать.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва не видит смысла в обсуждении того, кто «больше или кто меньше помогает». «Мы приветствуем продолжающийся процесс прямых переговоров между севером и югом», — сказал пресс-секретарь президента.

Кроме того, он добавил, что диалог между Сеулом и Пхеньяном заслуживает всеобщей поддержки.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Песков упрекнул США в «дефиците воли» к сотрудничеству с Россией.