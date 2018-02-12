Трамп выразил Путину соболезнования в связи с крушением самолета Ан-148

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета Ан-148 в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Подчеркивается, что в ходе телефонного разговора лидеры также обсудили некоторые аспекты ближневосточного урегулирования, передает «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, в понедельник на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом Владимир Путин анонсировал телефонный разговор с Дональдом Трампом. Лидеры государств обсудили палестино-израильское урегулирование.

Накануне соболезнования в связи с крушением самолета выразили лидеры Литвы, Эстонии, Грузии, Чехии, Словакии, Молдавии, Финляндии, Болгарии, Армении, Израиля, Индии, Приднестровья, Казахстана, Туркменистана и Киргизии. Телеграммы поступили от властей Белоруссии, Турции, Латвии, Австрии, Бельгии, Германии, Франции, Испании, Аргентины и других стран.

Пассажирский лайнер Ан-148 рейса 703 Москва–Орск потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Самолет перестал выходить на связь через четыре минуты после взлета из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.