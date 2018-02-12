Путин провел телефонный разговор с Трампом

Президент России Владимир Путин сообщил, что провел телефонный разговор с Трампом. По словам российского лидера, он обсудил с американским коллегой палестино-израильское урегулирование, передает ТАСС.

«Только что у меня состоялся разговор по телефону с президентом Соединенных Штатов господином Трампом. Разумеется, мы говорили и о палестино-израильском урегулировании. Хочу передать от него в ваш адрес самые наилучшие пожелания», — сказал Путин в ходе переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Как сообщал портал iz.ru, в понедельник в Москве проходят переговоры Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом, который прибыл в Россию с рабочим визитом. В ходе визита Аббас намерен посредством переговоров обсудить широкий круг вопросов. В частности, речь коснется состояния палестино-израильского урегулирования после недавних решений президента США Дональда Трампа по Иерусалиму.

Напомним, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей еврейского государства и заявил о переносе американского посольства в Израиле в этот город из Тель-Авива.

На сегодняшний день статус Иерусалима является одной из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают на том, что Иерусалим является «единой и неделимой» столицей Израиля. Однако палестинцы желают сделать Восточный Иерусалим столицей своего государства.