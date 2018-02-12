Путин проведет встречу с президентом Палестины

Президент России Владимир Путин проведет в понедельник встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом, который посетит Россию с рабочим визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, изначально планировалось, что встреча состоится в Сочи, однако президент был вынужден перенести рабочую поездку в связи с крушением самолета в Московской области и возможной необходимостью координации работы правительственной комиссии. В связи с этим рабочие встречи Путина состоятся в Москве. Ожидается, что Путин побеседует с палестинским коллегой в узком составе, а после — в расширенном.

В ходе визита в Россию Аббас намерен посредством переговоров обсудить широкий круг вопросов, в частности, состояние палестино-израильского урегулирования после недавних решений президента США Дональда Трампа по Иерусалиму.