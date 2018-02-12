Прямой эфир

Путин проведет встречу с президентом Палестины

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин проведет в понедельник встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом, который посетит Россию с рабочим визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, изначально планировалось, что встреча состоится в Сочи, однако президент был вынужден перенести рабочую поездку в связи с крушением самолета в Московской области и возможной необходимостью координации работы правительственной комиссии. В связи с этим рабочие встречи Путина состоятся в Москве. Ожидается, что Путин побеседует с палестинским коллегой в узком составе, а после — в расширенном.

В ходе визита в Россию Аббас намерен посредством переговоров обсудить широкий круг вопросов, в частности, состояние палестино-израильского урегулирования после недавних решений президента США Дональда Трампа по Иерусалиму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа дата встречи Путина и короля Иордании
Песков подтвердил встречу Путина с главой ФИФА Инфантино

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017