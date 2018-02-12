Песков подтвердил встречу Путина с главой ФИФА Инфантино

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Владимира Путина с руководителем Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино состоится в Москве в понедельник, 12 февраля.

Песков добавил, что Россия продолжает готовиться к чемпионату мира по футболу и находится в высокой степени готовности к его проведению. «Эти и другие вопросы будут обсуждаться с господином Инфантино», — сказал он.

Изначально встреча должна была пройти в Сочи, однако президент перенес свою рабочую поездку в связи с крушением самолета в Подмосковье и возможной необходимостью координации работы правительственной комиссии.

6 февраля Путин одобрил закон, вводящий административную ответственность за незаконную продажу билетов на матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.



