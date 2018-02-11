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Путин перенес поездку в Сочи в связи с падением самолета в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин перенес рабочую поездку в Сочи в связи с крушением самолета «Саратовских авиалиний» Ан-148. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В связи с трагическими событиями президент принял решение перенести намеченную на понедельник региональную поездку и продолжить рабочий график в столице, в том числе с учетом возможной необходимости координации работы правительственной комиссии», — сказал он.

Встреча с главой Палестины Махмудом Аббасом будет перенесена из Сочи в Москву.

Ранее сообщалось, что 12 февраля Путин совершит рабочую поездку в Сочи, где встретится с президентом Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Джанни Инфантино, проведет переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом, а также встретится с финалистами конкурса «Лидеры России».

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