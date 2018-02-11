Названа дата встречи Путина и короля Иордании

Король Иордании Абдалла II встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 15 февраля в рамках рабочего визита в Россию, сообщается на сайте монарха.

Предполагается, что лидеры обсудят двусторонние отношения, последние региональные и международные события, в частности те, которые касаются сирийского кризиса и его урегулирования, а также борьбу с терроризмом.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Россия поставила Иордании тяжелый многоцелевой вертолет Ми-26Т2. Ожидается, что за ним последуют поставки еще нескольких воздушных машин данной модели.