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Палестина отвергла «мирный план Трампа»

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Salvatore Esposito
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Ближневосточный мирный план, который готовит президент США Дональд Трамп, не устраивает Палестину «ни в принципе, ни в деталях». С таким заявлением выступил советник президента страны по международным отношениям и внешнеполитическим вопросам Набиль Шаас.

«Представление (о плане Трампа) есть, и оно нам совсем не нравится. Ни в принципе, ни в деталях», — заявил Шаас в интервью «РИА Новости».

Он подчеркнул, что инициатива США является попыткой «размыть» вопросы, занимавшие центральное место в мирном процессе, и уйти от решения конфликта. 

«Они продолжают играть в самоуправление для палестинцев и израильское участие в обеспечении безопасности на палестинской земле», — отметил Шаас.

Советник Махмуда Аббаса подчеркнул, что разговоры о мирной инициативе нужно начинать с резолюции 242 Совета Безопасности ООН, которая подразумевает восстановление «довоенных» границ 1967 года.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Действия американской администрации осудили многие страны мира, в том числе и Россия.

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