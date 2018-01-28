Нетаньяху уверен в статусе Иерусалима как столицы Израиля при любом мирном договоре

Иерусалим будет столицей Израиля при любом мирном договоре по Ближнему Востоку. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«В рамках любого мирного договора вы знаете, что столица Израиля продолжит оставаться в Иерусалиме», — ответил Нетаньяху на вопрос ведущего CNN Фарида Закарии, который выступал модератором одной из сессий Всемирного экономического форума в Давосе.

Премьер-министр назвал решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля историческим, отметив, что город был столицей еврейского государства «со времен царя Давида», то есть «всего-навсего три тысячи лет». По мнению Нетаньяху, шаг Вашингтона является актом признания данной истории, «а также фактов из прошлого и настоящего».

Как писал портал iz.ru, президент Государства Палестина Махмуд Аббас, в свою очередь, заявил, что решение по Иерусалиму исключает США из числа посредников мирного процесса по урегулированию конфликта в связи с предвзятостью Трампа в пользу еврейского государства.

Ранее 9 декабря 2017 года Аббас отказался проводить встречу с вице-президентом США Майклом Пенсом. Трамп назвал такой шаг проявлением «неуважения» и пригрозил урезать финансовую помощь Палестине.

Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на восточную часть города и считает Израиль оккупантом этой территории.