Эрдоган и папа Франциск условились защищать статус Иерусалима

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и папа римский Франциск обсудили по телефону проблему Иерусалима в связи решением президента США Дональда Трампа признать город столицей Израиля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в администрации Эрдогана.

В ходе переговоров стороны подчеркнули важность защиты существующего статуса города, так как он является священным для трех мировых религий и играет ключевую роль в стабильности региона.

Кроме того, собеседники договорились провести личную встречу в ближайшее время.

Трамп сделал свое заявление по Иерусалиму 6 декабря. Кроме того, он распорядился перенести туда посольство США из Тель-Авива.

Однако, Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля. Документ поддержали 128 государств, в том числе Россия.

В ответ Вашингтон заявил, что не отменит свое решение о статусе города, несмотря на принятый ООН документ.