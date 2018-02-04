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Палестину призвали разорвать отношения с Израилем на всех уровнях

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Фото: Global Look Press/Maria Chourdari
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Власти Палестины должны предпринять меры для разрыва отношений с Израилем на всех уровнях. С таким требованием выступил исполнительный комитет Организации освобождения Палестины (ООП).

ООП объединяет в себе ключевые палестинские фракции, за исключением исламистских. Организация, в частности, курирует мирный процесс с Израилем.

В заявлении ООП отмечается, что власти Палестины должны «немедленно приступить к подготовке планов и проектов, направленных на разрыв связей с израильскими властями на уровне политики, управления, экономики и безопасности», передает «РИА Новости».

Кроме того, организация рекомендовала обратиться к Совету Безопасности ООН и Международному уголовному суду с просьбой не признавать Израиль до тех пор, пока страна не разрешит ситуацию с Иерусалимом.

Как писал портал iz.ru, 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля. Он также распорядился перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Это привело к эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.

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