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Посольство США начнет действовать в Иерусалиме уже в будущем году

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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«Небольшое» посольство США начнет действовать в Иерусалиме уже в будущем году.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в четверг, 25 января.

«Очень важным и историческим является то, что мы переводим наше посольство в Иерусалим», — цитирует его ТАСС.

6 декабря Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля. Кроме того, он распорядился перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

15 января портал iz.ru сообщил о том, что палестинцы не будут поддерживать отношения со странами, которые переместят свои посольства в Иерусалим.

22 января вице-президент США Майкл Пенс заявил, что признание главой Белого дома Иерусалима столицей Израиля создает новую эру в переговорном процессе.

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